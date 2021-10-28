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【ET講股通】梁耀康：兩大焦點左右股市（附time code）

股市 15:40 2021/10/28

分享：

港股期結日早段反覆偏軟，恒指午後曾跌逾百點，收報25555點，跌73點，成交1293億元。滙豐 （00005） 股價跌近2%；李寧 （02331） 配股消息後股價急跌，跌逾8%穿配售價，平保 （02318） 績後跌逾2%；ATM逆市升，美團 （03690） 升逾1%，電力股升，資源股跌。獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析後市走勢。

Time code
00：00 - 港股今日市況速覽
01：22 - 焦點一： 全球氣候峰會　留意新能源相關股、煤炭價
03：45 - 可留意光伏相關玻璃股：福萊特玻璃 （06865） 、信義光能 （00968）
05：12 - 焦點二：美國聯儲局「收水」留意債息相關股　談匯控 （00005）
07：49 - 金屬價格「收水」前現調整壓力　短期未必轉勢
10：25 - 「收水」前科技股有回吐壓力　留意Apple、Amazon業績
12：01 - 重磅科技港股是吸納時機　看好美團 （03690）
14：25 - 雙十一前可留意阿里巴巴 （09988）
17：48 - 觀眾問股：李寧 （02331） 跌至配股價可重新撈回？
21：12 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 現價可買入？
23：35 - 觀眾問股：中廣核礦業 （01164） 仍有上望空間？　
27：03 - 觀眾問股：微盟集團 （02013） 仍有上望空間？　
31：32 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.38元有貨 / 甚麼價位可買入？
36：02 - 觀眾問股：中海油 （00883） 甚麼價位可買入？如何部署策略？
39：16 - 港股收市市況速報

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3091886/

 

欄名 : ET講股通

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