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【性別政策】可自行選擇性別標示　美國簽發首本性別為「X」的護照

環球政經 16:31 2021/10/28

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據CNN報道，美國國務院周三宣布，為實施性別包容政策，國務院簽發了第一本帶有「X」性別標記的美國護照。國務院早今年6月宣布，將更新其程序，允許申請人自行選擇護照性別標記。

考慮到LGBT消費者及減少商品數量 無印良品擬2022年春季實現「無性別服裝」【見下頁

即使申請人自選的性別標記，與其他官方身份證明文件中列出的性別不符，亦不需要出示醫療證明。國務院發言人普賴斯（Ned Price）在聲明中表示：「正如部長在6月份宣布，所有非二元、雙性和非常規性別者，申請美國護照或外地出生領事報告（Consular Report of Birth Abroad，CRBA）時，將以「X」作為性別標示。」。他強調：「國務院致力促進所有人的自由、尊嚴和平等——包括 LGBTQI+ 人士。」

普賴斯又表示，2022年初系統和表格更新後，一般護照申請者亦可選擇新標示。

【政府工略】水務署食水樣本檢驗員 頂薪可達逾2.5萬元 完成中四課程者即可申請 【見下頁

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跨性別維權人士一向表示，不準確的身份證件或會令到 LGBTQ 人士受到騷擾和歧視。

現時除了美國外，加拿大、澳洲、紐西蘭等國家，都有類似性別包容護照的政策。至今最少有 20 州份和華盛頓特區，就州文件在4月時亦實施了類似的更改，包括新澤西州。

 

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撰文 : 陳楚琨

性別認同 性別歧視條例 證件 維權 美國國務院 華盛頓特區 美國 歧視

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