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無故被炒告遭反向歧視 美國白人男性獲賠7,776萬

環球社會熱點 16:08 2021/10/28

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全球愈來愈多公司及機構重視性別及種族平等，推出不同措施確保落實執行。美國一間醫院的白人男性高層早前無故被解僱，事後發現職務是被兩名女性，包括一名非裔人士取代。男子因而提告，控訴遭到反向歧視，最終獲賠1,000萬美元。

未處理職場種族歧視 Tesla被判賠黑人前員工逾10億 【下一頁】

杜瓦爾（David Duvall）曾任職於北卡羅萊納州（North Carolina）醫院「Novant Health」近5年，即將迎接5周年前，其時已是市場及通訊部門的資深副總裁的他卻突遭解僱。因數日之差，杜瓦爾獲得的解僱賠償大幅減少。同時，Novant Health亦無解釋理由。

杜瓦爾其後了解，自己的職務分別被兩位女性代替，白人女同事埃弗里特（Kate Everett）升任成首席公關及通訊長，首席市場長之位則由非裔女性費里（Vicky Free）接替。杜瓦爾及後就事件提出訴訟，指控Novant Health反向歧視。

狀書中杜瓦爾提出並非不認同兩位女性可以勝任有關職位，只是自己比二人更加合資格。其代表律師指出，杜瓦爾被解僱是因為他是白人男性，身居高位的他阻礙醫療網絡達成5年計劃，於2020年時增加醫院的多元性。

美國3黑人男子專搶亞裔婦女 因為刻板印象？ 【下一頁】

而且，杜瓦爾並非院方在有關時間唯一解僱的白人，首席法律長﹑醫療集團主席及首席資訊長等多個高層人員在一年至一年半內先後被解僱，全數職位由非裔人士或女性取代。

北卡州法院周二（26日）宣布裁判，杜瓦爾的投訴獲陪審團探納，法庭判處Novant Health需向杜瓦爾就反向歧視行為，賠償1,000萬美元（約7,776萬港元）。

Novant Health否認所有指控，表示杜瓦爾被解僱的原因並非對方在今次審訊中，向陪審團展示的理由，對裁判結果表示非常失望。Novant Health曾指出，杜瓦爾因工作表現不佳而遭解僱，但他反駁指自己及其團隊經常獲上司高度優秀評價。

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責任編輯：吳漢培

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