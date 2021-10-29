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【新股IPO】京城佳業物業2210今起招股　一手入場費4024元

新股IPO 10:02 2021/10/29

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京城佳業物管2210明起招股　入場費4024元

北京京城佳業物業 （新上市編號：02210） 周五（29日）起招股，全球發售3666.72萬股，招股價介乎8.28至9.96元，集資最多3.65億元，一手400股，入場費4024.1元，11月3日截止招股，預計11月10日掛牌，中金為獨家保薦人。

公司是次招股引入兩位基石投資者，包括廣聯達科技（深：002410）以及東方雨虹（深：002271）主席李衛國個人持有的投資公司Keltic，兩者分別認購3500萬以及5500萬人民幣。

京城佳業物業計劃將集資所得的六成資金，用作戰略投資及收購機會，25%的資金將用作發展增值服務，10%將用於信息技術基礎設施及智能設備開發及升級，其餘5%將用於補充公司營運資金及一般公司用途。

京城佳業物業主要為企業事業單位、公共機構和居民提供多元化物業管理服務。截至2021年5月31日，公司的簽約建築面積和在管建築面積分別為3230萬平方米以及3050萬平方米，當中京津冀地區的在管面值佔比達89.4%。

公司今年首五個月的股東應佔盈利達2434.1萬元（人民幣，下同），按年下跌35%；期內收入為4.24億元，按年下跌11.3%。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：梁安琪

港股 北京 物業管理 IPO

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