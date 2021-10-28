【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格

最近關於強積金的新聞鬧得沸沸揚揚，例如研究加入年金的選項、允許投資於國債或政策性銀行債券等。不少人都知道強積金的設立原意是透過長期投資，在退休後提供保障。但除了達到退休年齡外，在甚麼情況下，可以提早提取強積金? 在提取之前又要準備甚麼文件?

提取前的需知

有不少「打工仔」並不清楚自己有多少個強積金戶口，如果曾經整合的話，相信只有一個強積金戶口。「打工仔」也可以透過MPFA ePA的手機應用程式去查閱自己有多少個強積金戶口，因為申領每一個戶口都要填寫受托人提供的文件。因此，如果有意提取的人士，可以預先整合強積金戶口(選擇一些基金回贈較多的受托人)，整合後再申請。在以往一般的情況下，可以在30日內取回強積金的投資和回報。

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65歲退休

任何「打工仔」到達法定退休65歲，便可以申請提取強積金，可以選擇以三種方式提取:分期提取、一筆過提取、保留在強積金計劃內繼續投資。 「打工仔」在申請提取前，需要填寫受托人的表格和相關個人文件才可以贖回。

60-64歲提早退休

不是任何年齡退休都可以提早提取強積金，提取人需要年滿60歲並在當時已經終止受僱。合資格的人士需要填寫一份法定聲明表格 ，並到民政事務處宣誓（除了民政事務處外，也可以在合資格人士面前宣誓，例如太平紳士和公證人等），同時也可以一筆過或以分期的方式提取強積金。如果提早退休後，有意重投職場的話，也需要重新開設強積金戶口。

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所需文件:

身份證明文件

基於已達到65歲退休年齡或提早退休的理由而申索強積金累算權益的表格

法定聲明表格

受托人的表格

離開香港

「打工仔」如果將會離開香港或無意回港定居的話也可以申請領取強積金。同樣，他們申請前也需要作出聲明和宣誓，同時也需要提供在海外居住的證明(也包括海外僱員合約、水電費單等) 。由於香港並不承認英國國民（海外）護照，因此如果以「5+1」方案有意前往英國定居的朋友，即使持有BNO visa 也無法申請。有別於「提早退休」，如果曾以永久離港的原因領取強積金，日後不可以同樣理由再申請，積金局也有權對可疑個案作調查。

所需文件:

永久失去行為能力

如果「打工仔」不幸永久完全喪失行為能力，也可以申報提早領取強積金。在申請的過程，需要提供由獲註冊醫生或註冊中醫發出醫學證明書。

所需文件:

罹患末期疾病

與失去工作能力類似，如果「打工仔」不幸患上末期疾病，預期壽命減至12個月或以下，也可以申請領取強積金。

所需文件:

小額結餘

如果「打工仔」的強積金戶口結餘少於5,000元，同時與最後一個供款日距離12個月的話，也可以申請領取強積金。但與提早退休類似，也需要作出法定證明，指自己日後無意受僱或自僱。

所需文件:

死亡

由於強積金的供款也屬於遺產的一部分，因此遺產繼承人可以為身故時未有提取強積金的成員提取，但只可以由遺產繼承人或管理官提出申請。

所需文件:

遺產代理人身份證明文件

基於永久性地離開香港／完全喪失行為能力／罹患末期疾病／ 小額結餘／死亡的理由而申索強積金的表格

遺產管理書

受托人的表格

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責任編輯：陳佳恩