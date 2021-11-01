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科技股受捧 聚焦長綫趨勢 

股市 12:00 2021/11/01

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自疫情爆發以來，科技產品和服務一直幫助我們適應新的生活方式，並推動科技指數不斷創新高，引起部分人對科技股過熱和估值過高的擔憂。

按市盈率計算，標普500資訊科技指數中的科技股相對估值比標普指數高27.5%左右。然而，科技股的估值往往高於傳統行業的公司。很多時，市盈率仍然無法完全反映科技公司可提供的額外增長潛力。

基本上，高質素的增長潛力一般會招來溢價，而我們相信整個科技領域仍存在大量長期機遇，若投資者希望從該行業的長期潛力中分一杯羹，他們就可能需要多付一點錢。

當科技準備好投入商業用途時，其市場規模通常會遠比預期大。照此看，支付溢價的主要動力是增長的複合效應。舉例來說，試想像一家每季增長10%、年增長約為45%的公司，如果其季度增長率達稍高於預期的11%，其全年增長率則增至約52%。那麼，市盈率就霎時顯得很不一樣了。

機會不斷增長

科技公司不再只是銷售硬件和軟件，而是提供服務（例如亞馬遜Prime、微軟Xbox Live、Apple Pay、Google Play等），這些服務進而提供固定的收入來源，當中以雲端基礎設施支出的增長尤其迅速。根據麥肯錫公司（McKinsey & Co.）的資料，2020年頭三大雲端服務供應商的合計收入達到1,000億美元。

價值與長久性

許多科技公司的高估值是有道理的，但有些則不然。同樣，你亦可以輕易地找到估值便宜的科技公司，當中不少公司的回報率多年來一直很低。在科技行業，追求便宜不一定是上策，質素好才是重點。

估值很重要，它可以幫助你找到具吸引力的入市點，但是它並非單獨衡量企業優劣的最佳方法。投資者必須深入了解增長背後的所有資訊──增長的質素、可持續性以及企業善用槓桿的能力。

科技行業涉獵的潮流趨勢太多，估值有可能急劇上升，但也可能迅速縮水。我們追尋長期趨勢 ─ 長遠而言會受惠的公司，即使它們當前的股價相對於同行存在溢價亦然。而現在，我們相信這個行業提供了大量這樣的機會。  

撰文 : Jeremy Gleeson  安盛投資管理股票投資組合經理

欄名 : 投資洞見

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