【芯片大戰】Intel新一代處理器下月初美國開賣　旗艦i9成最強遊戲CPU

近日各科技大廠紛紛發布新芯片產品，針對提升中央處理器（CPU）、圖像處理器（GPU）等效能。芯片巨擘英特爾（Intel）在今（28日）晨亦舉辦Intel Innovation線上活動，揭曉代號為「Alder Lake」的第12代Intel Core系列桌上型電腦處理器。

Intel是次一共發布了6款的第12代Intel Core處理器，包括i5、i7、i9三種不同等級的K及KF系列，全新的效能混合架構首次透過Intel 7製程打造。Intel稱，當中以頂級規格版的i9-12900K為當前最強的遊戲處理器，最大單核運算時脈速度更達到5.2GHz。

而效能混合架構是指，由效能核心（P-core），結合專為可擴充多執行緒工作負載效能所設計的效率核心（E-core）。

K系列代表支援超頻，可以發揮CPU的最大效能，適合較重視效能表現、追求高運算速度的用戶。至於KF則代表沒有內建顯示卡，規格與K系列相當，如果已有獨立顯卡的用戶，就可以選擇較便宜的KF系列。

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第12代Intel Core系列處理器一覽：

效能最強的i9-12900K/12900KF

提供16核心，分別為8顆P-Core與8顆E-Core組合，具備24執行緒，透過Turbo Boost Max 3.0 可達到最高5.2GHz運算時脈速度

i7-12900K/i7-12900KF

8顆P-Core＋4顆E-Core，透過Turbo Boost Max 3.0可達到 5.0GHz運算時脈速度

i5-12900K/i5-12900KF

6顆P-Core與4顆E-Core，不支援Turbo Boost Max 3.0，最高運算時脈速度達4.9GHz

該系列Intel處理器將於11月4日在美國開售，當中以i5-12900KF最便宜，售價為264美元（約2,053港元），頂規版i9-12900K則售589美元（約4,581港元）。

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責任編輯：張寶燕