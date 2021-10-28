洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念

新《施政報告》公布，提出建設香港北部成為宜居、宜業、宜遊的都會區，且有意在洪水橋興建鐵路，往來前海，助兩地高端企業進駐，發展成新的核心商務區。消息公布後，長實集團（01113）加快部署，公布洪水橋#LYOS的首張價單，以最高總折扣率計，買家最高可享13%優惠，折實價由345.8萬元起。

#LYOS是首個「食正」北部都會區概念的新盤，據首張價單顯示，88伙單位定價由397.5萬元起，至最貴862.2萬元，實用呎價15,660元至22,357元。以最高總折扣率計，買家最高可享13%優惠，折實價由345.8萬元起，至最貴345.8萬元，折實呎價則約13,623元至19,449元。最平單位為1A座2樓H室，實用面積205平方呎，價單定價397.5萬元，實用呎價19,390元，扣除最高13%折扣後，折實價345.8萬元，折實呎價16,868元。

#LYOS示範單位面世 長實設計搞新意 全屋無露台及工作平台【下一頁】

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長實大搞噱頭 洪水橋新盤命名「#LYOS」 到底有何意思？【下一頁】

資料顯示，#LYOS位於元朗洪水橋洪元路2號，毗鄰洪福邨、亦靠近同系的瑞豐華庭，而#LYOS預計關鍵日期為2023年9月30日，樓花期長約兩年。配套方面，鄰近的洪福邨有商場及街市，亦有巴士總站，提供有多條巴士綫，來往各區，而項目亦鄰近輕鐵洪水橋站，住戶可乘搭輕鐵，轉搭屯門綫。

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