  • 27°C
香港時間 : 20211028日 (四) 16:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洪水橋#LYOS折實345.8萬起　「食正」北部都會區概念

股樓投資 15:45 2021/10/28

分享：

新《施政報告》公布，提出建設香港北部成為宜居、宜業、宜遊的都會區，且有意在洪水橋興建鐵路，往來前海，助兩地高端企業進駐，發展成新的核心商務區。消息公布後，長實集團（01113）加快部署，公布洪水橋#LYOS的首張價單，以最高總折扣率計，買家最高可享13%優惠，折實價由345.8萬元起。 

#LYOS是首個「食正」北部都會區概念的新盤，據首張價單顯示，88伙單位定價由397.5萬元起，至最貴862.2萬元，實用呎價15,660元至22,357元。以最高總折扣率計，買家最高可享13%優惠，折實價由345.8萬元起，至最貴345.8萬元，折實呎價則約13,623元至19,449元。最平單位為1A座2樓H室，實用面積205平方呎，價單定價397.5萬元，實用呎價19,390元，扣除最高13%折扣後，折實價345.8萬元，折實呎價16,868元。 

#LYOS示範單位面世　長實設計搞新意　全屋無露台及工作平台【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

長實大搞噱頭　洪水橋新盤命名「#LYOS」　到底有何意思？【下一頁

資料顯示，#LYOS位於元朗洪水橋洪元路2號，毗鄰洪福邨、亦靠近同系的瑞豐華庭，而#LYOS預計關鍵日期為2023年9月30日，樓花期長約兩年。配套方面，鄰近的洪福邨有商場及街市，亦有巴士總站，提供有多條巴士綫，來往各區，而項目亦鄰近輕鐵洪水橋站，住戶可乘搭輕鐵，轉搭屯門綫。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

洪水橋 長實 北部都會區 私人屋苑 ＃LYOS

上一篇文章

【性別政策】可自行選擇性別標示　美國簽發首本性別為「X」的護照

下一篇文章

【房住不炒】部分銀行放鬆向優質房企項目發貸 內房融資環境趨正面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】瑞士百達黃思遠：中國股票變得更具吸引力　增持科技股
【大行點睇】瑞士百達黃思遠：中國股票變得更具吸引力　增持科技股
【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股
【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股
【異動股】光伏業務收入按年大增273倍　創維急升近六成創3年半高位　
【異動股】光伏業務收入按年大增273倍　創維急升近六成創3年半高位　
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
【鏡粉打卡勝地】麥當勞 X MIRROR 推期間限定主題店+個人專屬餐廳+110架專屬巴士 慶成軍三周年 (多圖)
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
中國短期政策性銀行債券　收益率吸引屬分散投資之選
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇
宏利躍升為全港第一大泛亞洲區壽險公司¹　蓄勢待發迎接後疫情機遇