【新冠疫苗】加州In-N-Out分店無查接種狀況 被勒令停業

美國為提升新冠肺炎疫苗接種率，多地規定只限已接種疫苗人士堂食。美國加州著名連鎖漢堡快餐店In-N-Out的一間分店因未有檢查顧客疫苗接種狀態，違反當地衛生規定，被暫停營業。據悉，另外2間美國加州In-N-Out分店亦因同樣理由被警告。

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美國加州三藩市坎特拉斯塔縣環境衛生部（Contra Costa Environmental Health，CCEH）發表聲明，表示1間位處普泰森特希爾（Pleasant Hill）的In-N-Out餐廳未有檢查堂食的顧客疫苗接種情況，周二（26日）起暫停餐廳營業許可。

當地官員表示，最近數周內已對該分店發出4次傳票，總共罰款1,750美元（約1.4萬港元），一律出於違反同樣的衛生規定。當局發表聲明表示，該分店已對公眾構成直接健康危害。美國媒體報道指，同類事件在10月14日於三藩市（San Francisco）的另一間In-N-Out分店亦有發生。

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In-N-Out首席法律及商務長文辛格（Arnie Wensinger）支持停業決定，指出監督民眾疫苗接種狀態並非餐廳工作，餐廳拒絕成為任何政府的疫苗接種警察。據悉，In-N-Out或就暫停餐廳營業許可提出上訴，惟目前仍需停止營業。

三藩市規定12歲或以上人士進入餐廳及酒吧等室內場所，皆需出示疫苗接種證明，規定自8月20日起生效。CCEH發表聲明指，大部分企業皆有遵守要求。

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責任編輯：李俊儀