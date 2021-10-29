【魷魚遊戲】英國首辦「真人版魷魚遊戲」 有機會贏獎金5344元 淘汰者不會被處決

Netflix 自家創作的韓國劇集《魷魚遊戲》熱爆全球，最近有一間英國戲劇製作公司Universal Ents宣布推出《魷魚遊戲》真人版體驗，現時招募40名參賽者在11月27日參加第一輪比賽。遊戲將分為5輪，淘汰者不會被處決或身亡，最終贏家將獲得約$500英鎊（約$5344港幣）的現金獎。

參加者只要打上卡片的號碼，並且付$45英鎊（約$481港幣）報名參加就可以。另外，參加者須在比賽前簽署醫療聲明書以證明個人的身心狀態適合參與，比賽期間需穿著制服配合，並且遵守參賽規則，更可得到「豐盛的一餐」。

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為了增加遊戲的恐懼感和不確定性，現場搭設會模仿劇集的佈景，Universal Ents還安排專業演員加入在其中。

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Universal Ents創意總監福克斯（Max Fox）透露這是無痛的體驗，不會使用任何真槍子彈，確保所有體驗是安全的，但「不要害怕淋濕身體」。同時為了保留劇集的元素，將加入意想不到的驚喜，所以他希望參加者的身心狀況是穩定。

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責任編輯：陳頌潔