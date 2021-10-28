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【疫市營商】新加坡時尚品牌加速全渠道銷售　藉AI分析客戶需要

科技 15:04 2021/10/28

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新加坡時尚品牌Love, Bonito宣布完成C輪融資，計劃將資金用作擴展現有的全渠道銷售市場，並繼續採用AI、數據分析等技術，改善客戶體驗。

疫下掀起網購潮流，並加速零售業進行數碼轉型。新加坡時尚品牌Love, Bonito行政總裁Dione Song認為，全渠道銷售模式（Omni Channel Retailing）現已成為大趨勢，最近該企宣布完成C輪融資，計劃將資金用作擴展現有的全渠道銷售市場，並繼續採用AI、數據分析等技術，改善客戶體驗。

<<【疫市營商】Crocs疫情下突圍　4至6月銷售額創同期新高

<<【可持續時尚】港時裝設計師重視可持續發展議題　夥大企推環保時尚

Dione Song認為，科技徹底改變時尚零售業經營方式。近年該公司積極利用AI、大數據等技術，並應用於產品設計、生產及銷售方面，以提升營運效率。她解釋，在產品設計時，公司會利用超過100項設計屬性數據，並根據機器學習模型進行設計，可更加切合客戶要求。另外，亦會使用數據技術提高庫存預測的準確度，有助降低營運成本。

自動分類客戶　精準推薦產品

疫情促進零售業加速數碼轉型，但如何掌握大量客戶數據來提升服務體驗，已成為零售商的獲勝關鍵。Dione Song指，系統會自動化將客戶類型細分，有助店員更加精準地向客戶推薦產品。她舉例，當顧客進入店舖後，系統可透過識別顧客的身份，獲得過往購買紀錄、產品喜好等數據，例如顧客喜愛的衣服顏色、層次及細節等內容。

她表示，此方式可幫助店員提供更加貼心及個人化服務，同時公司也能根據顧客需求制定銷售策略。Dione Song表示，為了持續優化用戶體驗，日後公司會在科技方面進行長期投資。

港消費潛力大　將建營運團隊

該企近年業務增長迅速，據公布數據顯示，截至目前為止，在國際市場錄得整體按年增長超過120%，網上銷售業務整體增長更達到208%。另外，該公司最近籌得5,000萬美元（約3.88億港元）融資，預計集資款項會用作擴展全渠道銷售工作，並加快發展香港、日本、菲律賓及美國市場業務。

此外，該公司在本年8月於香港正式開設網店，Dione Song表示，香港消費者具有強大消費潛力，未來會在本地建立營運團隊。公司亦將計劃建立內容平台（LiBrary），以及推出健康產品類別。另外會推出人工智能服務平台，透過數據和機器學習模式，為全球女性顧客提供個人化服務。

記者：李寶如

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