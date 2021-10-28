【中小企營商】生產力局公布第4季「渣打香港中小企領先營商指數」  零售業表現亮眼  指數上升2.8

▲ 「渣打香港中小企領先營商指數」第四季綜合營商指數上升1.6至48.2，創3年以來新高。（李智美攝）

香港生產力促進局公佈2021年度第四季「渣打香港中小企領先營商指數」，第四季綜合營商指數上升1.6至48.2，創3年以來新高，反映本地中小企於疫後已逐漸復甦，當中又以服務業表現最為亮眼。

報告顯示，5大分項指數中4項均有上升，其中兩項錄得50以上正面水平。居首的「招聘意向」錄得51.7，創2年半以來新高。其中16%受訪中小企預期來季將會提高薪金;而招聘意欲最強的行業包括「住宿及膳食服務」、「資訊及通訊」以及「社會及個人服務」，3個行業的受訪中小企均有近2成表示會增聘人手。分項指數「環球經濟」較上季微跌1.9，錄得50.9，於5大分項指數仍居第2位。

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原材料成本上升 達今年最高水平

來季「投資意向」方面，受訪中小企預期來季只會加大「產品及市場推廣」的投資，其他範疇的投資意向均下跌。其中「庫存(包括原材料及產品)投意欲最低。同時，本季受訪中小企預期，來季原材料成本及貨均會繼績上升，其中多達65%中小企預計原材料成本上升，是今年4季調查以來最高。

外向型行業仍面對壓力

渣打銀行(香港)有限公司大中華區高級經濟師劉健恆先生表示:「最新一季的綜合營商指數連第3個季度得到改善，上升至13個季度以來的高位48.2，結果令人鼓舞，雖然綜合營商指數仍低於50以下水平，然而近月內地經濟增長出現放緩，首先新冠肺炎疫情反彈，再加上房地產市場的問題及各省實施限電令，都有可能令情況進一步變差。同時，中國以外的其他地區出現越來越多的Deta變異病毒病例，市場亦憂慮美國聯儲局縮減買債，以上種種均對外向型的行業帶來一定壓力。」

除了「建造業」分項指數外，今季製造業及「進出口貿易及批發業」分項指數均跌穿43.0，表現疲弱。他認為，假若內地電力持短缺，這些行業下季將繼績面臨表現疲弱的風險。

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服務業表現良好 指數均上升

相反，反映本地服務行業的分項指數 ，包括「住宿及膳食服務業」(上升9.7點)「專業及商用服務業(上升4.9點)、「金融及保險業」(上升3.7點)及「零售業」(上升2.8點)持續穩定復甦。

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責任編輯：李智美