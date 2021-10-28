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【李寧 2331】 李寧先舊後新折讓8%配股 「抽水」105億元 為表現最差藍籌

股樓投資 14:32 2021/10/28

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李寧（02331）及非凡中國（08032）公布，李寧主要股東、非凡中國全資附屬非凡中國發展以先舊後新方式，配售1.2億股，佔擴大後股本4.59%。每股配售價87.5元，較昨日（27日）收市價95.2元折讓8.1%。李寧股價今早裂口低開6.3%，一舉跌穿多條平均綫，最低見87.5元，暫報88元，續跌7.6%，為表現最差藍籌。

【藍籌業績】 萬洲國際首9個月賺少12% 績後遭多間大行下調目標價【見下頁

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公司預期，配售所得款項總額及淨額分別為105億元及104.3億元，擬將用作投資於新推出品類、國際擴張、投資於重組基礎設施及進一步提升供應鏈系統、機會出現時作未來業務投資、品牌建設及一般營運資金。主要股東李寧配售前持有已發行股份約10.87%，持股量將由約10.87%減至6.06%，於先舊後新配售及認購事項完成後，持股恢復至約10.37%。

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記者：郭秀慧

經濟 李寧 非凡中國（08032） 李寧（02331） 配股 配售

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