【碳中和】滙豐：近期內地電荒情況稍有改善　發電廠將會升級

▲ 【碳中和】滙豐：近期內地電荒情況稍有改善

內地多地「拉閘限電」 ，企業被逼停工停產。滙豐電力、公用事業、新能源及環保業務亞太區主管李明漢指出，根據該行過去幾周的觀察，情況稍有改善，但隨著冬季來臨，風險仍然未減。另外，滙豐大中華區高級經濟師劉晶指出，政府除了在電力供需方面著手，近日亦出台文件，明確大力發展新能源，相信未來會加大投資，發電廠亦會有所升級。

國務院日前發佈《2030年前碳達峰行動方案》，明確大力發展新能源。全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展，進一步完善可再生能源電力消納保障機制，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。

另外，聯合國氣候變化綱要公約第 26 次締約方會議（COP26）將於 10 月 31 日至 11 月 12 日在英國格拉斯哥舉行。COP26的首要任務，是讓各國就本世紀中葉實現零排放，2030年前加大減排力度和速度。 盡管COP26是全球各國提交減排計劃的最後期限，但市場預計不太可能實現。

李明漢指出，要實現「碳中和」目標，中國可能會在「碳捕獲 」（Carbon Capture） 上帶來驚喜。

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