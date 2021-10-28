【平保2318】平保第三季業績後遇削價潮　至少5家券商降目標價（附最新目標價）

▲ 【平保2318】平保第三季業績後遇削價潮 至少5家券商降目標價

平保 （02318） 昨日公布首三季業績，雖然平保不用再為內房華夏幸福作重大減值，但個別營運指標續跌，包括核心指標「新業務價值」在第3季按年跌34%，較上半年跌幅擴闊，而平保代理人數目單季減少兩成至70.6萬人。平保同時更新指引，由原先預計新業務價值年內可「錄得增長」下修成「雙位數下跌」。

平保公布業績後，至少有高盛、瑞信、瑞銀、交銀國際和野村5家券商趁機下調平保目標價，但未有調低投資評級。

平保今日最多跌4.5%，低見57.1元，午後股價稍回穩，最新跌2.6%，暫報58.25元，成交15億元。

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大和：代理人下跌 將累平保新業務價值毛利率

平保期內代理人人數大跌，大和資本指出，平保預告人數會繼續下跌，但強調不再重視代理人數，反而更重視代理人質素。平保續指，客戶對儲款產品興趣大於保障產品，新業務價值毛利率預計會進一步下跌。

大和資本另指出，平保最新披露投資組合中，有5.5%涉及房地產行業，比率較第二季的4.8%為高，該行質疑實際比率或逾10%。大和續予「持有」評級，目標價為58元。

高盛：派息穩定增長 可支撐估值

高盛報告就指，平保第三季業績數據好壞參半，稅後經營利潤較預期理想，但新業務價值和代理人人數跌幅大於預期。該行預期，優質代理人難找是全行都面對的問題，預計到2022年才有望回穩，但認為平保代理人人數再大跌機會有限。

高盛對平保前景相對樂觀，認為平保壽險明年完成代理人架構改革後，即可錄得新業務價值增長。

該行認為，平保經營業務股本回報率（ROE）達18%，而且股息穩定增長，如上半年派息已增10%，可以支撐估值和投資者信心。高盛更新今後3年平保盈利預測後，目標價由101元降至94元，維持買入評級。

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編輯：麥德銘