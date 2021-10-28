警方證艾力寶雲道具槍有實彈 不排除作刑事起訴

荷里活男星艾力寶雲上周四（21日）在美國新墨西哥州拍攝電影期間，發生道具槍走火意外，導致一名女攝影師死亡。當地警方就案件展開調查，證實當時艾力寶雲的道具槍裝有實彈，強調不排除就事件提出刑事檢控。

艾力寶雲「誤殺」攝影指導 道具槍裝了實彈（第二版） 【下一頁】

美國新墨西哥州警方就艾力寶雲（Alec Baldwin）道具槍走火意外作調查，當地警長門多薩 （Adan Mendoza）表示，在現場找到相信是導致42歲女攝影指導哈欽斯（Halyna Hutchins） 死亡的彈殼，疑似是實彈彈殼。並在片場發現600件證物，包括3支槍械及500發子彈，當中包括實彈。搜集的證據將提交予弗吉尼亞州的實驗室進行化驗。

門多薩續指，警方會繼續調查實彈在片場出現的原因，認為拍攝現場不應出現實彈。

門多薩稱，上周四發生走火意外時，片場有多達100人，所有人會被問話。他亦證實道具槍是一把古董左輪手槍，當時裝有實彈；在交給艾力寶雲前，有兩個人曾接觸手槍，包括電影軍械師里德（Hannah Gutierrez-Reed）及副導演霍爾斯（Dave Halls）。

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法庭文件指，霍爾斯透露向艾力寶雲交出手槍時沒有檢查所有子彈，但認為是安全。里德則指，走火意外前已確認手槍被安全保管，惟沒有確認子彈，而拍攝使用的槍械通常存放在只有少數人有可接觸的保險箱。

門多薩認為，雖然當地電影業界向來遵循安全程序，但認為涉案電影工作人員在處理道具武器顯得鬆懈，強調警方將繼續就意外進行調查，以了解涉案人士是否得悉槍內裝有實彈。

地方檢察官阿爾特維（Mary Carmack-Altwies）亦指，需要更多時間詳細研究及分析，不排除就事件作出刑事檢控。

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責任編輯：郭麗明