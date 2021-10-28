【香港經濟】57%香港消費者第三季家庭收入沒影響　非必要開支增2個百分點

▲ 調查發現隨本地疫情緩和，消費信心持續改善。（資料圖片）

港人因憂慮疫情令家庭收入受損，消費或會轉趨審慎。環聯（NYSE：TRU）發布最新一季的全球消費者脈搏研究報告，當中包括香港消費者對自身財政狀況和前景的看法。發現43%消費者認為，其家庭收入因疫情有負面影響，但較上次調查下降2個百分點。

環聯最新的第三季消費者脈搏研究，於今年8月16日至31日期間調查1,100名香港消費者。發現隨本地疫情緩和，消費信心持續改善。有57%受訪消費者稱，家庭收入目前未受影響。受訪港人在還款能力上更有信心（見表），預計能夠全數繳付現有帳單及償還貸款，較上次提高4個百分點。

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受訪港人認為無法還款的趨勢 貸款項目 無法還款（%） 與上季比較（百分點） 無法償還個人貸款 26% -10 償還私人學生貸款 25% -9 按揭 15% -8 汽車租賃 15% -15

受訪消費者對還款有信心，在今季也增加更多非必要開支（見表），減少取消額外的服務。惟消費者仍憂慮疫情對的未來影響，故有48%受訪者預計，他們的收入會減少。

港人對非必要開支的看法 類型 幅度（%） 與上季比較（百分點） 整體 22 +2 增加數碼服務 18 +3 取消訂閱或會籍 19 -2 減少數碼服務 16 -2

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另外，消費者脈搏研究亦顯示了本地信貸市場的情況。發現有復甦的跡象，信貸供求也有增長。調查中，有38%消費者認為，有充足途徑獲取信貸，較上季增長8個百分點。並有一半人表示，獲取信貸對實現他們的財政目標很重要，較上季上升3個百分點。

受訪消費者對信貸需求 次序 消費者信貸級別 對信貸有需求比率（%） 1 次優 67 2 優秀 66 3 優良 59 / 整體 41

受訪消費者對信貸有需求，有73%的消費者認為，監察信貸狀況是非常重要或極度重要，較第二季度上升6個百分點，較第一季度上升14個百分點。

環聯香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）表示，最新調查顯示，消費者需求與市場供應的差距收窄。也有更多消費者明白維持個人信貸健康，有助他們獲得所需信貸。隨著本港經濟持續回暖，現有市況將為財務機構帶來業務增長機會，亦有助消費者走出財政陰霾。

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新信貸產品出現 先買後付+出糧貸款多人認識

調查指出，「先買後付」及「出糧貸款」兩項較新信貸產品，正獲得關注。有62%受訪者知道「先買後付」，較上次調查上升14個百分點。惟未曾用過此產品的消費者中，27%表示不明白產品如何運作。

出糧貸款也是新信貸產品。有80%受訪者曾聽聞此類信貸產品，52%認為該產品有價值。由於產品推出市面不久，只有10%消費者於過去12個月曾使用。

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林嘉儀表示，這些產品顯示虛擬銀行正透過推出不同類型信貸產品，迎合各類消費者和擴大市場滲透率。同時也反映出，市場競爭加劇，銀行及財務機構必須更深入了解客戶，致力滿足他們不斷轉變的需要。

責任編輯：馬意文