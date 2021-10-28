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【恒大3333】恒大集團再減持600萬股嘉凱城　半年間累套30.8億人幣

股市 13:32 2021/10/28

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【恒大3333】恒大集團再減持600萬股嘉凱城　半年間累套30.8億人幣

債務纏身的恒大集團 （03333） 急撲水應急。A股上市的嘉凱城（深：000918）披露，恒大旗下廣州凱隆周二（26日）以大宗交易方式減持公司600萬股或0.33%，減持均價2.58元（人民幣，下同），套現1548萬元。恒大集團今年起多次減持嘉凱城，估計已累套30.8億元。

恒大仍持有3.89億股或21.55%嘉凱城。嘉凱城稱，廣州凱隆後續有進一步減持意向，同時提到廣州凱隆不是公司控股股東，減持不會導致公司控制權發生變更，不會對公司的正常生產經營產生影響。

恒大早於2016年4月斥資36億元（人民幣）入股嘉凱城，持股量高達52.78%，今年6月恒大旗下廣州凱隆轉讓嘉凱城29.9%轉讓給華建控股，套現27.62億元。其後廣州凱隆在9月7日才解除嘉凱城的質押股份，之後曾六度減持嘉凱城，但交易均價每況愈下，只累套3.19億元。

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港股 A股 中國恒大（03333） 嘉凱城（深：000918）

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