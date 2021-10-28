英媒揭秘財相身家 老婆有錢過英女王

英國財相辛偉成周三公布英國最新財政預算案，揚言要將英國打造成「三高」經濟。英國傳媒近日揭露辛偉成身家及家庭，指他不止仕途順風，而且生活優渥手握大批財產。其妻子更是印度富商之女，經營時裝生意，據報資產更勝英女王伊利沙伯二世。

英國增加1.6萬億開支 財相豪言建構「三高」經濟 【下一頁】

辛偉成（Rishi Sunak）於2020年接替賈偉德（Sajid Javid）成為財相，年僅41歲的他更被視為保守黨的新星。辛偉成於2015年首次晉身國會，成為北約克郡里士滿（Richmond）選區議員，自此政途一帆風順。2016年英國脫歐公投時，擔任國會環境﹑食品及郊區事務委員會成員，並支持英國脫歐。

至前首相文翠珊（Theresa May）封政年代，辛偉成首次加入政府部門工作，擔任地方政府政務次官。2019年，辛偉成獲提升至財政部任首席秘書。

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英國《鏡報》報稱，辛偉成不止政壇之路順境，家庭亦相當幸福美滿，而且身家豐厚，估計有約2億英鎊（約21.37億港元）。

據悉，辛偉成早前擴建位於約克郡﹑價值200萬英鎊（約2,138萬港元）的豪宅，增添一座價值40萬英鎊（約427.5萬港元）的康樂大樓。同時，辛偉成夫婦有指擁有最少4座房產，現時主要居所是倫敦富人區之一肯辛頓（Kensington）的一間700萬英鎊（約7,482萬港元）5房住宅。

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不過，辛偉成妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）身家更豐厚，父親是印度最大上市軟件出口商Infosys董事長默西（Narayana Murthy），身家達31億英鎊（約331.35億港元），印度富豪榜第6位。阿克沙塔亦是一名時裝企業家，擁有自家品牌，有指其資產更勝英女王。

辛偉成與阿克沙塔於美國名校史丹福大學的商學研究所就讀時相識，並於2009年結婚，現時育有兩名小朋友。

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責任編輯：吳漢培