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美國發首本非二元性別護照 性別欄增「X」選項

環球社會熱點 13:53 2021/10/28

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外國的性別平權運動興盛，美國等地有不少名人公開自身性別認同超越傳統男女二性。美國周三宣布，已簽發首本非二元性別護照，性別欄標識為「X」。美國國務院發言人普賴斯表示，未來會在護照申請時提供性別欄為「X」的選項。

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6月曾表示，「X」將會是美國護照性別欄的一個選項。普賴斯（Ned Price）周三（27日）發表聲明，表示增加性別欄為「X」的選項是保障美國公民及LGBTQI+族群（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒、雙性人和其他） 權利。

美國未來會在申請護照或海外美國公民出生證明時，提供性別欄為「X」的選項。系統和表格將在明年初完成更新，屆時將會向所有申請人提供「X」選項。

雖然美國國務院並未透露首本性別欄標識「X」的護照持有人身份，但民權組織Lambda Legal表示，持有人為民權活躍分子茲伊姆（Dana Zzyym）。茲伊姆表示，當自己取得護照時激動到差點落淚。茲伊姆周三發表聲明表示，擁有一本準確的護照需時6年，擁有一本不會強迫自己承認是男性或女性的護照讓人感到解放。

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現年63歲的茲伊姆是一個雙性人，出世時性別特徵不明確。Lambda Legal發表聲明表示，茲伊姆父母決定讓他接受數次不可逆轉的手術，並以男性身份撫養他。茲伊姆曾在海軍服役，在科羅拉多州立大學（Colorado State University）畢業後，開始意識到自己是雙性人。

因當局要求申請人選擇男女二元性別，茲伊姆之前申請護照被拒。茲伊姆現時使用性別中性詞語「他們」（they，them）和「他們的」（their）自稱。

據悉，加拿大、印度、德國、澳洲、新西蘭、尼泊爾和馬爾他（Malta）7國已在證明文件上提供第3性別選項。

責任編輯：李俊儀

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