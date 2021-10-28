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【蘋果更新】iOS 15.2 開發者測試版登場　增自動緊急呼叫、兒童通訊安全功能

科技 14:14 2021/10/28

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蘋果（Apple）在本周二（26日）正式為自家系統推出全面大更新，包括iOS 15.1、iPadOS 15.1 及watchOS 8.1等。相隔兩日，Apple再推iOS 15.2及iPadOS 15.2 Developer Beta 1 開發者測試版本，包括提供新介面顯示App存取數據情況，還有設置自動緊急呼叫等。

據外媒報道，iOS 15.2 Beta 1 將iOS 15中加入的「App活動紀錄」（Record App Activity）改名為App私隱報告（App Privacy Report），以新用戶介面顯示。用戶可在設定選項＞私隱，找到該新介面並檢視數據使用情況，例如iPhone上App有沒有在用戶不知情下收集其相片﹑麥克風或存取位置等。

【蘋果更新】蘋果自家系統推全面大更新　iOS 15.1、macOS Monterey正式版登場

新測試版本同時加入自動緊急呼叫功能，提供兩種設置方式。用戶可選擇設置同時按下電源鍵和音量鍵﹔或者多次快速按下電源鍵，再顯示出現8秒倒計時，去自動撥打電話。對比以往只有3秒倒計時更長。

開啟兒童通訊安全功能

此外，若兒童手機偵測或接收到不雅色情圖片，會彈出警告提示兒童，或可讓兒童選擇通知家長。

通知畫面更新

蘋果還加入了浮動式卡片式介面，並以App的顏色作主色調，讓用戶能一目了然地查看所有訊息通知。

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