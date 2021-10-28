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【Samsung】三星上季多賺31%、組件短缺或累芯片需求　預告明年投產3納米芯片

股市 15:01 2021/10/28

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【Samsung】三星上季多賺31%、組件短缺或累芯片需求　預告明年投產３納米芯片

三星電子（Samsung Electronics，韓：005930）第三季盈利按年增31.3%至12.3萬億韓圜（折合相當於816億港元），超出市場預估11.54萬億韓圜，為近3年表現最佳季度。全球芯片（或稱晶片）持續求大於供，三星芯片業務盈利按年大增82%至10.1萬億元（韓圜，下同），繼續成為公司最賺錢業務。

不過，三星電子指出，個別客戶在人手、物流和其他組件都遇上供應難題，或影響他們今季記憶體芯片需求，令價格降溫。不過，三星補充，客戶訂單減少，主要是因為遇上「供應鏈不匹配」的問題，而非「供應不足」的問題，預計情況可於2022年下半年改善。

三星宣布16,000億港元投資芯片AI生科，可見【下一頁】

三星對於不同類別芯片的看法不一，除了上述記憶體芯片需求可能受更廣泛的供應鏈難題影響外，三星看好科技公司投資數據中心，可推高DRAM芯片和NAND閃存芯片需求。

未來產能方面，三星表示，正擴大晶圓代工產能，預計2026年產能達到目前的3倍，並預告2022年上半年已可生產3納米芯片，2023年生產第二代3納米芯片。

三星李在鎔獲假釋出獄 南韓總理支持重返三星工作，可見【下一頁】

其他業務方面，三星年內主力推出可摺疊智能手機，並且大增市場營銷成本，令上季移動通訊業務營利按年下跌24.5%至3.36萬億元。

三星強調，新產品已令可摺疊智能手機進入市場主流，而公司將是該領域的行業領先者。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯：曾樂詩

南韓 科技產品 Samsung 晶片 智能手機

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