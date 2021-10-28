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滯脹恐慌是海市蜃樓還是現實？

宏觀解讀 13:06 2021/10/28

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現時全球增長放緩和通脹急速上升的組合令人不安，對滯脹的憂慮已經浮出水面。但將當前情況與1970-80年代的滯脹作出比較似乎是言過其實。在1973至1982年間，美國失業率和核心通脹率分別平均為7.0%和8.1%，失業率和通脹率兩者均上升。與今天的情況不同，自大流行以來，就業市場已大幅改善，失業率為5.1%，而核心通脹率也明顯低於4.0%。然而，供應鏈瓶頸見頂和隨著增長放緩令通脹壓力減弱，令我們認為現時通脹的影響將是暫時性。

全球風險資產目前正面臨能源價格上漲和債券收益率螺旋式上升的雙重不利因素影響。能源方面，鑑於供需失衡，我們預計油價將保持高位。全球綠色倡議的興起導致油田投資嚴重不足，供應短缺與需求強勁反彈相吻合。然而，我們認為能源價格上漲不會破壞風險資產反彈，因為能源佔GDP的比重下降，而能源價格和風險資產之間不存在強烈的負相關。

同時，隨著世界從大流行的灰燼中復甦，全球債券收益率預計將上升。雖然收益率走高，普遍的假設是高估值交易的「長年期」股票（例如科技公司）表現不理想。基本原理是這些公司有大部分價值來自未來的現金流，從現金流折現的角度來看，債券收益率將令現金流面臨壓力。但這是一種誤解。例如在2013年至2018年的整個貨幣緊縮周期中，納斯達克的表現明顯優於標普500指數，這顯示收益率上升對「長年期」股票的影響有限。

由此可見，「滯脹」是慮了，但面對不斷上漲的能源價格和債券收益率，為了應對不斷上漲的能源價格和利率環境，我們看好美國科技和美國金融業。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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