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【石Sir午市閒談】今日推介華能國電｜比亞迪電子、力勁科技、中國聯塑、聯想控股、中集安瑞科最新部署

股市 13:00 2021/10/28

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恒生指數中午收報25604點，跌23點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華能國電 （00902） ，另亦會分析比亞迪電子 （00285） 、力勁科技 （00558） 、中國聯塑 （02128） 、聯想控股 （03396） 、中集安瑞科 （03899） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 華能國際電力股份（00902） 比亞迪電子（00285） 力勁科技（00558） 中國聯塑（02128） 聯想控股（03396） 中集安瑞科（03899） 石鏡泉

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