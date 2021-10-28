【AirPods】AirPods 3值得購買嗎？　外媒點評新產品兩大可惜之處

▲ 有外媒認為，雖然AirPods 3新增不少功能，但是就有兩大可惜之處，包括顏色選擇少及價格稍貴。

蘋果（Apple）上星期在第二場秋季發布會上推出新無線耳機AirPods 3，比起AirPods 2增加不少實用功能，如達IPX4防水等級，抗汗及防濺耐水，支援「尋找」App 等。不過有外媒認為，雖然AirPods 3新增不少功能，但是就有兩大可惜之處，包括顏色選擇少及價格稍貴。

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是次AirPods 3的外型借鑒AirPods Pro設計，惟外媒《CNET》認為，AirPods 3欠缺多種配色供消費者選擇，不像旗艦級的無線藍牙頭戴式耳機AirPods Max般，提供深空灰色、銀色、粉色、綠色和天藍色共5種配色。所以在對比之下，外媒指AirPods 3僅有白色一種配色則略顯單調。

報道又指，有鑒於Apple於今年年初推出多種顏色的iMac系列，iPhone系列也不斷有新的配色。惟自2016年以來AirPods、AirPods Pro亦只有白色可以選擇，因此認為未來Apple有可能會為AirPods提供更多顏色選擇。

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對比其他品牌 相若功能耳機昂貴

價格方面，據蘋果香港官網顯示，AirPods 2售價為1,099元、AirPods 3為1,499元，而AirPods Pro則為1,999元。不過AirPods 3與旗艦級的AirPods Pro只相差500元。

《CNET》又指出，AirPods 3對比市場上其他具有相若亮點功能的耳機產品，如Anker Liberty Air 2 Pro、三星Galaxy Buds 2等相對昂貴，高出約29至49美元（約226至381港元）。

更多有關第三代AirPods規格、功能資訊，可見以下報道：

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記者：廖淑瑩