【房住不炒】部分銀行放鬆向優質房企項目發貸 內房融資環境趨正面

據內地報道，國內部分銀行對房地產貸款逐漸鬆動，對內房融資環境起了正面作用。《財聯社》發現，出於項目儲備或支持優質項目等方面的考慮，有銀行對發放開發貸的意願明顯提升，在實際的業務操作層面也開始預留出更多的空間。

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華東地區銀行的信貸部經理稱，相較於此前，近期對房地產開發貸款的支持意願確有一定鬆動，在確定風險可控的情況下，會考慮去推進投放房地產開發貸款。

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「多部門自第三季開始頻繁作出涉及房地產行業表態，釋放出一定的積極信號，也在一定程度上提振了市場信心，預計第四季至明年上半年，房企整體信貸環境將會得到一定的改善。」貝殼研究院高級分析師潘浩說。

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潘浩認為，房企在金融端的集中度在逐年提升且分化明顯，優質房企一定會有更多的資源傾斜，一些負債情況較高的房企會付出更高融資成本。東興證券也指，雖然政策邊際改善對後續開發貸與按揭貸款額度或將有一定程度緩和，但金融機構的信貸支持大概率是向部分信用風險小的優質房企集中。

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記者：林衛