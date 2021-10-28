【救中小企】國常會對中小微企實施稅收緩繳 助企業渡難關保就業

國務院常務會議日前決定，對製造業中小微企業等實施階段性稅收緩繳措施，進一步加大助企紓困力度。分析指，受大宗商品價格上漲等影響，中小企業經營壓力加大，上述舉措可以紓緩企業的現金流壓力，助企業渡過難關，有利於穩住就業，對穩住中國經濟基本面有重要意義。

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會議決定，對今年第四季製造業中小微企業實現的企業所得稅和國內增值稅、國內消費稅及隨其附徵的城市建設維護稅，以及個體工商戶、個人獨資和合伙企業繳納的個人所得稅實行階段性稅收緩繳。

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其中，對年銷售收入2,000萬元（人民幣，下同）以下的製造業小微企業，其實現的稅款全部緩稅；對年銷售收入2,000萬元至4億元的製造業中型企業，實現的稅款按50%緩稅，特殊困難企業可依法特別申請全部緩稅。緩稅自今年11月1日起實施，至明年1月申報期結束，預計可為製造業中小微企業緩稅2,000億元左右。

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中國政法大學教授施正文稱，緩稅不是免稅，而是延遲交稅。對企業來說，某種程度上相當於一筆短期無息貸款，緩解了企業現金流壓力，解企業燃眉之急，幫助企業渡過難關。目前地方財政收支矛盾較大，緩稅對地方財政衝擊也較小。因此，這個舉措是一個創新、務實、有效的做法。

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記者：林衛