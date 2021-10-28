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【Bitcoin】美國證交會據報不容許推出比特幣槓桿ETF

Hot Talk 12:13 2021/10/28

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【Bitcoin】美國證交會據報不容許推出比特幣槓桿ETF

美國上周有首家比特幣（Bitcoin）掛鈎ETF 上市，外電引述消息人士指，美國證交會（SEC）向至少一名資產管理經理要求，放棄推出比特幣槓桿ETF，SEC暗示現階段希望只有無槓桿的比特幣ETF在市場流通。

自ProShares 推出的比特幣期貨ETF（美：BITO）掛牌後，愈來愈多ETF發行人據報申請推出投資比特幣期貨的ETF產品，以不少槓桿、反向ETF都是利用期貨或期權，來執行投資策略。

圖看比特幣期貨ETF的基本特點

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Valkyrie Investment周二提交申請，擬推出具1.25倍槓桿的比特幣ETF，投資在比特幣期貨和期權，據報Valkyrie已被要求撤回方案。另一方面，Direxion就據報申請推出 Bitcoin反向ETF。

以現行美國ETF發行機制，SEC可在75日檢視申請，若無反對，相關申請就會被視為生效。SEC可要求發行人在特定情況下撤回申請，發行人雖然可以不聽從SEC要求，但市場慣例下，發行人甚少不聽從SEC。

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編輯：麥德銘

ETF 期權 期貨 比特幣 反向ETF 槓桿ETF

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