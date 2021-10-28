【異動股】發改委再管煤價＋多家煤礦主動限價　中煤兗煤跌6%、潤電曾升一成

▲ 【異動股】發改委再管煤價＋多家煤礦主動限價

動力煤價在十一假期後不斷上升，中央連日出手嚴控煤價上升幅度。發改委再召開會議，邀請經濟、法律方面專家，以及部份煤炭、電力行業協會和企業，專題研究如何界定煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的判斷標準。同時，內地多家主要煤礦企業承諾，今冬明春發熱量5500大卡動力煤坑口價每噸不超過1,200元人民幣。

兗煤首三季淨利潤按年升近65%，詳見【下一頁】

煤礦坑口價格大降，煤價面臨下調壓力，煤炭股亦走低。中煤能源 （01898） 、兗州煤業 （01171） 及伊泰煤炭 （03948） 均跌約6%，見一個月底，中國神華 （01088） 則跌0.7%。

發電廠股股價則大升，華潤電力 （00806） 最多曾升一成，半日升7%，報21.05元。華能國際電力 （00902） 最多也曾升一成，最新升6%，報4.16元。

發改委會議聽取了相關行業協會和企業近年來煤炭生產經營情況匯報，集中討論促進煤炭行業與下游電力等產業協調可持續發展應保持的合理價格區間和利潤率水平，著重研究認定煤炭企業哄抬價格、牟取暴利的具體認定標準和方法。

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