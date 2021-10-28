平保2318業績差　股價再挫怎算好？

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汽車股前景續看俏 資金有限點揀好？
中國平安 （02318） 首三季業績純利按年跌逾兩成，加上恒大 （03333） 債務陰霾未散，中國平安 （02318） 股價今早急挫逾4%，會否再下跌？短期前景如何？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你分析，立即點擊收看／收聽。
重溫《ET開市直擊》足本版：港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code）
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00：00 - 港股今日焦點速覽
01：15 - 美股外圍市況速覽
02：38 - 亞太股市早段市況速報
03：10 - 港股上日市況速覽+北水盤路
04：14 - 恒指年底走勢如何？
08：17 - 內銀股業績前可吸納？邊隻值搏？
09：06 - 內銀股推介招商銀行 （03968） 、郵儲銀行 （01658） 、建設銀行 （00939）
11：00 - 中國平安 （02318） 公布季績未必有助股價
13：39 - 李寧 （02331） 配股短綫不利股價 是吸納時機？
16：24 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 現價宜沽？
18：17 - 觀眾問股：成龍入駐 快手 （01024） 會大跌？
20：33 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 甚麼價位入貨？
23：42 - 觀眾問股：醫思健康 （02138） 甚麼價位入貨？
25：04 - 中海油 （00883） 甚麼價位入貨？也談中石油 （00857） 、中石化 （00386）
26：29 - 看好油價可考慮三星原油期 （03175）
28：32 - 港股開市前市況速報
30：51 - ET個股推介 - 贛鋒鋰業 （01772）
32：00 - 觀眾問股：美團 （03690） 睇好？現價可吸納？
33：50 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可吸納？上望價位？
34：54 - 觀眾問股：中匯集團 （00382） 現價可買入？
36：30 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 買入價？
37：24 - 觀眾問股：海爾智家 （06690） 沽貨價位？也談JS環球生活 （01691）
39：32 - 觀眾問股：匯安智能 （08379） 改名「懶豬科技」 可短炒小注？
41：14 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 現價可買入？
43：23 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） vs 長城汽車 （02333） 也談比亞迪 （01211）
45：18 - 汽車股可買GX中國汽車 （02845）
45：55 - 觀眾問股：眾安在綫 （06060） 高位重貨 長綫睇好？
47：53 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 4元有貨應溝貨？
49：41 - 觀眾問股：希瑪眼科 （03309） 7.7元有貨 前景點睇？
51：24 - 港交所 （00388） 會再跌？現價可買入？
52：35 - 聯想 （00992） 睇好？7.6元有貨可上望9.2元？
53：44 - 「八大金剛」買賣策略
55：00 - 恒指早段市況速覽
56：53 - 財經日誌提提你
欄名 : 3分鐘睇股