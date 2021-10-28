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【香港經濟】85%中小企因疫情利潤下跌　四分之一利潤下降31%或以上

商業 12:04 2021/10/28

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企業在疫情難以線下與海外買家聯繫，因而影響其盈利能力。（法新社圖片）

企業在疫情難以線下與海外買家聯繫。裕利安宜今日發布了疫情復甦調研報告，研究疫情對大中小型企業的盈利影響，以及對疫後前景的看法。當中，72%大型企業的受訪者認為，疫情為他們帶來負面影響。

報告收集亞太區26個行業、合共536位企業負責人的意見。大型企業對於疫情帶來的負面影響，有兩項最大挑戰包括：1）窒礙海外市場增長，2）融資出現困難。而有81%受訪者認為，盈利能力因疫情影響有所下降，並以利潤下滑11%至30%企業佔多，達32%。

【英國薪金】新冠疫情影響跌　英上班族薪酬升　輕及低收入人士升幅最明顯

85%中小企的利潤同樣因疫情而下跌，其中四分之一認為，利潤下降31%或以上。而不論是大型企業或中小企，下降幅度最大的三個行業也是相同（見下表）。

三個盈利能力最受影響的行業
行業 大型企業跌幅（%） 中小企跌幅（%）
電子 15 15
食品 14 13
服務 11 13

調查也分析了未來的出口機遇，發現亞太區的大多數經濟體，較其他地區更快走出疫情陰霾，並正在實現經濟復甦，更有51%的受訪者表示，他們對未來12個月的出口機遇充滿信心。

而主因是多國實施了前所未有的政府支持政策，以及發達國家的家庭儲蓄不斷積累。對於出口機遇最為樂觀的三個行業，則是電子（16%）、化工（12%）和食品（10%）。

【英國經濟】勞動力短缺　英國企業花費數億元吸引員工

大中小企未來12個月策略
策略 百分比（%）
現有業務範圍內實現增長 38
開拓新市場和新客戶 27
通過提高信用和風險管理水平以減少損失 20

企業首要任務有3項（見上表）。裕利安宜亞太區行政總裁馮宇謙認爲，企業應該利用信用專家的知識和數據，製定其發展計劃，並同時盡可能地降低風險。其商業總監Matthew Wells補充，隨著政府支援措施的逐步取消，預測全球破產在連續兩年下降之後將於2022年上升15%。

【廣告商機】企業重啟廣告宣傳　估計銀行、保險廣告支出增長高達4成

責任編輯：馬意文

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經濟 疫情 食品 香港 服務 行業

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