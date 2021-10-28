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【ET午市精點】港股期結日續偏軟 金融股拖低大市（附Time Code）

股市 12:30 2021/10/28

分享：

港股期結日早段偏軟，恒生指數在25500點之上爭持。重磅金融股包括滙豐 （00005） 、平保 （02318） 下跌拖累大市表現，ATMJ包括阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 靠穩。恒指中午收報25604點，跌23點。獨立股評人「股領袖」於《ET午市精點》為你分析後市和個股業績表現。

立即點擊收看/收聽：https：//video.hket.com/video/3092690/

Time code

00：10 - 港股市況速報
00：40 - 期結加業績期 恒指短線將在25500點徘徊
03：36 - 平保新業務價值再倒退 多隻內險今公布季績
07：56 - 股票分析：比亞迪 （01211） 季度業績策略部署
10：20 - 股票分析：李寧 （02331） 配股籌過百億 
14：57 - 股票推介：信義玻璃 （00868）
17：20 - 港股早市速報

＊重溫今早《ET開市直擊》溫傑為你分析市場形勢*

 

欄名 : ET午市精點

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指數 滙豐控股（00005） 京東（美：JD） 恒生指數 阿里巴巴 港股
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