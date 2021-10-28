【新加坡疫情】首次突破5000宗確診 衛生部形容情況異常

新加坡新冠肺炎疫情持續惡化，當地近日新增5,324宗新冠肺炎確診，再創單日紀錄新高，亦是新加坡首次單日突破5,000宗感染。新加坡衛生部形容，確診數字「異常地高」，將調查病例激增情況，密切關注未來數日趨勢。

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新加坡衛生部（MOH）周三（27日）宣布，單日增5,324宗新冠確診個案，創單日紀錄新高，數字更是首度突破5,000宗，至今累計逾18.4萬感染病例。新增確診個案當中，5,312宗屬本地感染，包括4,651宗社區傳播、661宗為外勞宿舍；另有12宗輸入個案。

衛生部形容確診數字「異常地高」，相信由於前一日檢測實驗室在數小時內發現眾多呈陽性結果的樣本，導致確診數字飆升。衛生部將調查病例激增情況，密切關注未來數日疫情趨勢。

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此外，當地深切治療部（ICU）病床使用率為79.8%，衛生部指將增加更多ICU床位。

當地單日亦錄得10名新冠患者死亡，累計死亡病例增至349宗。死者年齡介乎54至96歲，除了一名未接種新冠疫苗死者，其餘有潛在健康問題。

新加坡至今有84%民眾已完成接種新冠疫苗、14%民眾已接種疫苗加強劑。

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責任編輯：郭麗明