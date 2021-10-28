【Adobe新功能】Adobe新增「Photoshop內容憑證」功能　助用戶分辨NFT真偽

▲ Adobe日前推出內容內容憑證（Content Credentials）功能，讓NFT創作者可在Photoshop附上作品資訊。

隨著虛擬資產NFT（非同質化代幣）盛行，多媒體設計軟件供應商Adobe亦推出相關功能，協助識別NFT的真僞，打擊媒體、政治、藝術等虛假內容。

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Adobe日前推出內容內容憑證（Content Credentials）功能，讓NFT創作者可在Photoshop附上作品資訊，並於主流NFT交易平台如KnownOrigin、OpenSea、Rarible及 SuperRare驗證。

如果創作者在Photoshop啟用內容憑證，將允許用戶在導出圖片、影像時把編輯者身分、活動紀錄、創作時間等資訊「烙印」至作品。還可加入加密貨幣錢包位址、社交媒體等資訊來鑄造NFT。

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其後NFT交易平台就可以藉該功能，比對Photoshop 的署名詳細資訊與NFT交易詳細資訊。方便受眾和潛在買家了解作品賣家是否與轉存作品的 Photoshop使用者為同一人。

此外，Adobe的自家內容平台Behance亦支援該功能，當用戶點選Photoshop產出並附加內容憑證的圖片時，也可看到創作者身分、時間、活動及相關作品等。

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記者：廖淑瑩