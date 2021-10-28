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默沙東簽專利授權協議 允其他藥廠產抗新冠口服藥

環球社會熱點 11:45 2021/10/28

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美國藥廠默沙東研發的新冠肺炎口服藥molnupiravir臨床測試報捷，並獲多國政府爭相洽購。近日，默沙東與聯合國支持的藥物專利聯盟（Medicines Patent Pool）簽署授權協議，容許更多藥廠生產成份與molnupiravir一樣的仿製藥。

默沙東新冠藥物利潤大 開價高生產成本40倍 【下一頁】

默沙東（Merck，又譯作默克）周三（27日）宣布與藥物專利聯盟簽署授權協議，讓後者指定的藥廠生產成份與molnupiravir一樣的仿製藥，並提供予105個中至低收入國家。

默沙東與藥物專利聯盟在聯合聲明中表示，今次是關於新冠肺炎醫學技術上，首個透明﹑公共健康為主及自發的專利授權。只要世界衛生組織持續定性新冠肺炎為「國際緊急公共健康關注」，專利授權便會維持。

口服抗新冠藥未審批先搶購 專家憂窮國無份 【下一頁】

不過，國際人道救援組織無國界醫生表示，對於協議排除全球近半人口，以及部分擁有足夠生產能力的中高收入國家，如中國及巴西等感到失望。無國界醫生指出，授權協議中含有條款可能影響其他未有簽約藥廠的權益。

默沙東年初與8間印度仿製藥藥廠簽署雙邊授權協議，允許生產molnupiravir仿製藥。與藥物專利聯盟簽署授權協議後，藥廠名單將擴充，至少24間藥廠已表示有興趣。

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責任編輯：吳漢培

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