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快手1024獲成龍加持任「溫暖大使」　股價造好前景點睇？

股市 12:21 2021/10/28

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成龍進駐快手 （01024） 開賬號兼出任「溫暖大使」，有投資者憂「成龍魔咒」下，快手前景不明朗，唯開市後股價未見急挫，快手 （01024） 前景點睇？值得吸納？成龍進駐是好消息抑或壞消息？光大新鴻基財富管理策略師溫傑（比比）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：港股二萬六又失足 留意美國GDP＋國企季績 （附time code） 

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