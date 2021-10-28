【互聯互通】許正宇：研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價

▲ 【互聯互通】許正宇：認真研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價

財庫局局長許正宇指，本港會積極打造人民幣離岸生態圈，財庫局將研究提升在香港離岸市場發行及交易人民幣證券的需求，目前滬深港股通下南向交易日均金額達470億元，佔港股交易比例超過12%，潛在需求巨大，財庫局將認真研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價，同時與內地相關部門商討。

在「政府綠色債券計劃」下，將於2021-22年度起五年內，按市況再發行合共約1,755億元等值的綠色債券，並成立碳市場專責團隊，評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，港交所 （00388） 亦會與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作。

許正宇：加強規管SPAC增監管可持續性 專注吸納優質SPAC，可見【下一頁】

許正宇表示，亞洲的超高淨值人士預計到2025年將增長至超過16萬，帶來設立家族辦公室的龐大需求，投資推廣署的專責團隊已於6月底投入運作，為有興趣來港營辦家族辦公室者提供支援服務，至今已接獲超過50個來自不同地區的查詢，內容涵蓋牌照、簽證及市場推廣協助等，並已成功協助9個家族辦公室在港擴展業務。

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編輯：曾樂詩