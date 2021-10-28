  • 28°C
香港時間 : 20211028日 (四) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【互聯互通】許正宇：研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價

股市 12:22 2021/10/28

分享：

【互聯互通】許正宇：認真研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價

財庫局局長許正宇指，本港會積極打造人民幣離岸生態圈，財庫局將研究提升在香港離岸市場發行及交易人民幣證券的需求，目前滬深港股通下南向交易日均金額達470億元，佔港股交易比例超過12%，潛在需求巨大，財庫局將認真研究容許「港股通」南向交易股票以人民幣計價，同時與內地相關部門商討。

在「政府綠色債券計劃」下，將於2021-22年度起五年內，按市況再發行合共約1,755億元等值的綠色債券，並成立碳市場專責團隊，評估將香港發展成為區域碳交易中心的可行性，港交所 （00388） 亦會與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作。

許正宇：加強規管SPAC增監管可持續性　專注吸納優質SPAC，可見【下一頁】

許正宇表示，亞洲的超高淨值人士預計到2025年將增長至超過16萬，帶來設立家族辦公室的龐大需求，投資推廣署的專責團隊已於6月底投入運作，為有興趣來港營辦家族辦公室者提供支援服務，至今已接獲超過50個來自不同地區的查詢，內容涵蓋牌照、簽證及市場推廣協助等，並已成功協助9個家族辦公室在港擴展業務。

相關報道：【互聯互通】許正宇：香港會加強發揮國際金融中心角色 助力國家金融業對外開放

【MPF】許正宇：放寬強積金投資內地國債料年底有初步結果　積金易平台落實後可省300億行政費

編輯：曾樂詩

港股 互聯互通 許正宇 Fintech 綠色債券 投資推廣署 跨境理財通

上一篇文章

【業績│啤酒股】百威亞太第三季多賺10%、勝預期　半日升逾半成

下一篇文章

快手1024獲成龍加持任「溫暖大使」　股價造好前景點睇？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股收市】油價挫逾2% 道指跌266點 納指仍穩
【美股收市】油價挫逾2% 道指跌266點 納指仍穩
【異動股】創維股價昨飆近6成、今倒跌4%　首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣
【異動股】創維股價昨飆近6成、今倒跌4%　首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌227點　騰訊阿里美團低港近3%　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌227點　騰訊阿里美團低港近3%　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%