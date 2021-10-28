【新西蘭疫情】南島錄2宗確診 逾1年以來首現

新冠肺炎疫情大流行已近2年，全球各地確診個案持續，但新西蘭南島已有超過一年未現新確診。惟當地最大城市基督城周四表示，錄得2宗本土個案，是當地逾1年以來首次錄得確診。新西蘭疫情應對部長希普金斯表示，個案突顯接種疫苗的重要性。

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基督城（Christchurch）為新西蘭南島第1大城市，新西蘭政府周四（28日）宣布新增89宗確診個案，其中2宗來自基督城。據悉2名確診患者是家屬關係，其中1人近期由奧克蘭（Auckland）返回城市，是次為當地逾1年來首次出現確診個案。

新西蘭流行病學家兼公共衛生教授貝克（Michael Baker）表示，北島和南島邊境需實施更多保護措施。現時奧克蘭的確診個案仍在增加，不斷有民眾從奧克蘭前往全國各地，貝克呼籲當局加強疫情控制，如要求乘客出發前進行測試及接種疫苗。

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希普金斯（Chris Hipkins）表示，其中1名確診者或已在社區內傳播近2周，但現階段未有計劃在基督城實施封城措施。希普金斯指，2宗確診個案將有效提醒新西蘭民眾，確診病例或會突然出現，亦突顯接種疫苗重要性。

根據新西蘭衛生部數據，基督城坎特伯雷區（Canterbury）合乎接種資格成年人中，89%已接種最少1劑疫苗，67%已完成接種。新西蘭政府設定目標9成民眾完成接種後，可放寬大部分疫情限制措施，即當地仍需近11.1萬人完成2劑疫苗接種。

新西蘭全國85%合乎資格人士已最少接種1劑疫苗，70%完成2劑接種，佔總人口6成。

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責任編輯：李俊儀