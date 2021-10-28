波蘭拒收回爭議裁決 被罰每日百萬歐元

波蘭法院早前裁定，波蘭國家憲法凌駕歐盟法律，引發歐盟內部爭議。歐洲法院近日宣布，若波蘭拒絕改變裁決，將會每日罰款100萬歐元，同時亦有可能祭出其他經濟懲罰。波蘭政府批評，歐洲法院的舉動無視波蘭憲法。

波蘭裁定本國法凌駕歐盟法 馮德萊恩明言約束 【下一頁】

歐洲法院（European court of justice，EOJ）周三（27日）宣布，就波蘭拒絕更改當地法院裁決，需要每日向歐盟委員會提交100萬歐元（約903.7萬港元）。倘若拒交罰款，金額將持續累積，同時EOJ亦有權力追加其他經濟懲罰。

EOJ要求波蘭政府，取消多項可能影響司法獨立的裁決，避免對歐盟司法系統及其創立時所信奉的價值造成嚴重及不可挽救的傷害，特別是法治精神。

波蘭副司法部長卡萊塔（Sebastian Kaleta）表示，EOJ的裁決完全無視及忽略波蘭憲法，以及當地法院就波蘭憲法作出的裁決。卡萊塔批評，歐盟此舉超越自身能力，濫用歐盟內的經濟懲罰機制，有意阻礙波蘭政府在其國內司法系統發揮影響力，行為無疑是篡奪和勒索。

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波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）亦曾警告，若今次事件促成歐盟削減對波蘭財政預算，可能會觸發第三次世界大戰。

波蘭憲法法院早前裁定，波蘭國家憲法凌駕歐盟法律，拒絕應歐洲法院要求，暫停針對法官紀律的審查機構最高法院紀律分庭。事件引發歐盟與波蘭之間矛盾，惹起外界猜測，波蘭會否走上英國後塵，踏上脫歐之路。

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責任編輯：吳漢培