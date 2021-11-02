人口轉型新趨勢與ETF投資

人口老化是二十一世紀全球人口結構改變的新常態。社會對生育價值觀改變、女性勞動人口比例提升等多項因素，導致整體出生率下降，進一步加劇人口老化的情況。承上三期有關「大趨勢投資」文章，今期我們將探討人口老化的影響及相關科技創新所帶來的投資潛力。



全球人口老化現況及趨勢

根據聯合國的數據 ，現時全球增長最快的年齡層為65歲及以上人口 — 2019年此年齡組別佔世界人口9.1%，預計到2050年將上升至15.9%，而24歲及以下人口料將大概維持於現水平。因此，預計在2050年，65歲及以上人口將超過24歲及以下人口。部分地區的人口老化問題尤為明顯，例如歐洲和東南亞區域。

受人口老化影響，全球勞動人口持續減少。根據世界銀行估計 ，勞動年齡人口（15至64歲）將正逐步下降，由2010年代初勞動年齡人口佔全球人口比例的66%，預計下降至2050年約63%。在人口結構的轉變下，多國面臨重重挑戰，政府為老年人口提供足夠的醫療保障之餘，亦須維持社會長期生產力。為了應對這些挑戰，多國政府需要重新審視現時人口政策，例如採取措施支持年長人士就業、鼓勵女性積極參與就業、利用科技創新提高生產力及減低老年人口的醫療開支等。

人工智能應對人口老化

隨著自動化科技，例如人工智能及機械人等的進步，自動化科技或可解決勞動力衰減問題。自動化科技已不再局限於單調或重複性的機械活動，時至今日，除了在工廠廣泛使用外，還延伸至醫療行業。例如機器人護士可用作執行多種不同任務，包括量度患者的體溫、運送藥物，甚至與患者互動等。自動化科技亦將與不同的科技結合，幫助我們應對人口老化問題，例如將人工智能應用至生物科技，以檢測疾病、協助診斷及開發治療老年疾病的藥物。

此外，消費者近年愈益注重健康，對抗衰老保健產品的需求不斷增加，從而推動生物科技市場的發展。在2020年，全球生物科技市場估值已達到7,529億美元；由2021年至2028年，其複合年增長率預計將達到15.83% ，這批新流入市場的資金有望推動生物製藥科技進一步發展。

生物科技配合健康老齡化

生物製藥（biopharmaceutical）透過利用生物活體製造藥物，在製藥過程中採用生物科技。於2020年，全球生物製藥市場規模達到3,252億美元，2021年至2026年複合年增長率或超過7% 。

生物製藥受惠於基因工程技術的不斷突破，有望取得進一步進展。基因工程是從生物體的DNA長鏈提取基因，然後連接到另外一種生物的DNA上，是生物製藥的基礎。隨著醫學界對藥物與基因組合之間的互相影響有更深入的認識，生物製藥或可更有效地獲應用於治療衰老相關疾病的治療，例如老年癡呆症和糖尿病等，期望有助降低老年人口的醫療支出、減輕醫療系統負擔。

人口老化危中有機，漸成為不可忽視的投資主題。在香港上市的ETF種類多樣化，包括有關人口老化主題（生物科技、人工智能、機械人等）的產品，歡迎瀏覽香港交易所網頁了解更多。與其他投資一樣，ETF 涉及風險且無法保證獲利。投資者在作出任何投資決定之前，應先深入了解ETF及其相關投資風險。

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