▲ 【恒大3333】恒大據報準備與境外債權人談判 3.5億元到期利息寬限期周五屆滿

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彭博報道，中國恒大 （03333） 準備與離岸債權人談判。報道引述知情人士透露，恒大顧問Houlihan Lokey Inc.和鍾港資本與離岸債券持有人顧問Moelis & Co.和Kirkland & Ellis簽署了保密協議，準備開始談判如何解決債務問題。恒大股價現跌3%，最新報2.46元，成交額3990萬元。

報道指，債權人9月中開始已嘗試接觸恒大、但未有回應，近期就尋求交流訊息，包括各物業項目的狀態、流動資金情況、資產估值等，亦希望管理層保證，不會在談判期間出售離岸資產。 出售恒大物業股份的交易破裂後，恒大現金問題進一步加深。

恒大上月底未支付一隻美元債，4517萬美元利息（約3.5億港元），寬限期周五屆滿，外界關注在出售恒大物業股權告吹後，公司是否有能力還款。

彭博此前報道，中國監管部門據報指示恒大主席許家印動用個人身家，償還債務。另外，有本地傳媒日前報道，許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑一幢獨立屋，本月抵押予建行（亞洲）借按揭貸款，料可借3億元。

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