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【恒大3333】恒大據報準備與境外債權人談判　3.5億元到息利息寬限期周五屆滿

股市 10:11 2021/10/28

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彭博報道，中國恒大 （03333） 準備與離岸債權人談判。報道引述知情人士透露，恒大顧問Houlihan Lokey Inc.和鍾港資本與離岸債券持有人顧問Moelis & Co.和Kirkland & Ellis簽署了保密協議，準備開始談判如何解決債務問題。恒大股價現跌3%，最新報2.46元，成交額3990萬元。

報道指，債權人9月中開始已嘗試接觸恒大、但未有回應，近期就尋求交流訊息，包括各物業項目的狀態、流動資金情況、資產估值等，亦希望管理層保證，不會在談判期間出售離岸資產。 出售恒大物業股份的交易破裂後，恒大現金問題進一步加深。

恒大上月底未支付一隻美元債，4517萬美元利息（約3.5億港元），寬限期周五屆滿，外界關注在出售恒大物業股權告吹後，公司是否有能力還款。

彭博此前報道，中國監管部門據報指示恒大主席許家印動用個人身家，償還債務。另外，有本地傳媒日前報道，許家印夫婦曾居住的香港山頂布力徑一幢獨立屋，本月抵押予建行（亞洲）借按揭貸款，料可借3億元。

相關文章：【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%

【恒大3333】據報恒大料年底可如期交付40個項目　部份進入室內裝修階段（第二版）


 

港股 中國恒大（03333） 恒大

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