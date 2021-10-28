【港股市況】恒指轉跌20點25600關爭持　李寧跌逾6%、平保跌3%（不斷更新）

股周三高位反覆回吐，道指收市跌266點，恒生指數開報25648點，升19點。恒生科技指數升0.7%。李寧 （02331） 跌逾6%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；創維 （00751） 再升逾4%。

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即市走勢︰

【10：21】平保 （02318） 績後股價偏軟，現跌逾3%，最新報57.9元，成交額5.9億元。

【10：11】【恒大3333】恒大據報準備與境外債權人談判 3.5億元到息利息寬限期周五屆滿

【10：05】佳兆業 （01638） 股價跌一成，破底低見1.3元。惠譽將佳兆業評級下調兩個檔次，從「B」下調至「CCC+」，並警告其為2022年底之前到期美元債券再融資的風險。

【10：01】滙豐 （00005） 股價跌逾1%，低見46.9元。

【10：00】大市最新轉跌10點。

【09：57】【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18% 股價跌近3%

【09：57】【配股潮】李寧折讓8%配股籌104億元 股價跌逾7%險守配股價

【09：47】澳優 （01717） 復牌升6%，高見9.61元。

【澳優停牌】伊利收購澳優三成股權 觸發全面收購要約、溢價13.7%收購

【09：47】電力股造好，潤電 （00836） 升近9%；中國電力 （02380） 升逾8%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【09：43】大市早段升幅擴大至近100點。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近0.5%。

【美團3690】傳美團調整戰略定位「零售+科技」 成立零售特別小組、王興親自帶隊

【09：22】恒生指數開報25648點，升19點。恒生科技指數升0.7%。李寧 （02331） 跌逾6%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；創維 （00751） 再升逾4%。

【09：13】期指開報25600點，跌40點或近0.2%。

【09：12】恒指黑期跌約59點，報25556點。道指期貨升55點，報35546點。

【08：11】【HSBC滙豐】滙豐昨日回購264.8萬股 總值1.26億元

【08：02】【業績│啤酒股】百威亞太第三季按年多賺10% 收入跌2.2%

【07：45】【業績】百勝中國第三季淨利潤倒跌76% 派息0.12美元

【07：45】港股ADR收報25537點，跌91點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.32元，較港收市價低0.53元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報488.69元，較港收市價高1.69元或0.4%。

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【07：30】美股業績密集期，市場關注本周四和周五公布的經濟數據與通脹數字，加上油價及商品價格下滑，美股周三高位反覆回吐。資源和能源股領跌，道指收市跌266點，報35490點；納指升不足1點，報15235點；標指跌23點，報4551點。

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【開市9點半】港股沽壓 是利淡消息遇上期指轉倉造成？

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責任編輯︰梁浩碩