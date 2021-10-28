【港股市況】恒指午後反覆跌逾百點　電力股升、資源股跌、李寧跌8%穿配售價（不斷更新）

港股期結日，大市半日反覆偏軟，恒指半日跌23點午收25604點，大市成交額743億元。科技股續彈，騰訊 （00700） 現升0.6%、阿里巴巴 （09988） 升1.4%、美團 （03690） 升1.6%。滙豐 （00005） 半日跌1.7%，午收47.05元；平保 （02318） 第三季盈利下跌31%，半日跌3.8%。

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即市走勢︰

【15：08】港股尾市跌約110點，報25517點；科指跌0.1%，報6432點。

【15：00】內地股市下跌，上證跌1.2%；深證跌1%；創業板指跌0.9%。

【14：46】李寧 （02331） 最新跌逾8%，報87.45元，跌穿配售價。

【14：39】恒指跌幅擴大至100點，報25517點，跌110點；科指跌0.4%，報6416點。

【14：34】比亞迪 （01211） 績前跌逾2%，低見301.2元，下試300元關口。

【14：31】竣球 （01481） 升逾72%，破頂高見0.64元。

【14：31】【碳中和】滙豐：近期內地電荒情況稍有改善

【14：25】彩生活 （01778） 再跌近13%，破底低見1.37元。

【13：59】【平保2318】平保第三季業績後遇削價潮 至少5家券商降目標價（附最新目標價）

【13：56】【異動股】匯安智能擬改名懶豬科技 股價曾飈逾4成、GEM股成功改名轉運？

【13：39】大市午後窄幅上落欠方向，最新跌5點，報25623點。科指升0.4%，報6464點。

【13：34】【恒大3333】恒大集團再減持600萬股嘉凱城 半年間累套30.8億人幣

【13：27】百威亞太 （01876） 升幅擴大至一成，高見21.1元。

【13：22】友邦 （01299） 午後升1%，高見89.75元。

【13：17】油價高位回落逾2%，中石油 （00857） 跌逾4%；中海油 （00883） 、中石化 （00386） 跌逾1%。

【13：15】恒大 （03333） 、恒大汽車 （00708） 午後跌逾4%；恒大物業 （06666） 跌逾2%。彭博報道，中國恒大準備與離岸債權人談判。

【13：11】Bitcoin回落至59000美元水平，火幣科技 （01611） 跌近3%；歐科雲鏈 （01499） 跌逾3%；雄岸科技 （01647） 跌近6%；美圖 （01357） 跌逾1%。

【Bitcoin】美國證交會據報不容許推出比特幣槓桿ETF

【13：10】平安好醫生 （01833） 續跌逾3%，破底低見44.25元；阿里健康 （00241） 跌0.6%；京東健康 （06618） 跌0.8%。

【13：08】ATM撐市，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升逾1%。

【13：07】億和 （00838） 升勢未止，股價升逾18%，高見1.48元。

【13：00】港股午後初段轉升約22點，報25650點；科指升0.6%，報6480點。

【12：05】恒指半日跌23點午收25604點，大市成交額743億元。科技股續彈，騰訊 （00700） 現升0.6%、阿里巴巴 （09988） 升1.4%、美團 （03690） 升1.6%。滙豐 （00005） 半日跌1.7%，午收47.05元；平保 （02318） 第三季盈利下跌31%，半日跌3.8%。

【12：00】恒指中午跌20點報25609點。

【11：57】創維 （00751） 昨日升6成後，今早曾倒跌13%，現再轉升1%，最新報3.88元。

【11：15】滙豐 （00005） 跌逾2%，最新報46.8元。滙豐昨日（27日）再向摩根士丹利購入約264.8萬股普通股以作註銷，每股作價4.426至4.48英鎊，總值1179.54萬英鎊（約1.26億港元）。滙豐所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。

【HSBC滙豐】滙豐委託摩根士丹利負責回購股份 明年4月20日前完成

【10：53】煤炭股下跌，兗州 （01171） 現跌7.5%，最新報11.06元，盤中曾穿11元，低見10.98元；中煤 （01898） 現跌8.5%，最新報4.65元；神華 （01088） 現跌3%，最新報16.12元。

【10：37】國務院日前發布《2030年前碳達峰行動方案》，明確大力發展新能源。電力股逆市造好，但升幅較早段收窄，華潤電力 （00836） 現升4.8%，最新報20.7元；大唐發電 （00991） 現升2.2%，最新報1.39元；華能國際電力 （00902） 現升5.8%，最新報4.17元；華電國際 （01071） 現升1.3%，最新報3.05元；中國電力 （02380） 現升4.5%，最新報3.99元。

【10：21】平保 （02318） 績後股價偏軟，現跌逾3%，最新報57.9元，成交額5.9億元。

【10：11】【恒大3333】恒大據報準備與境外債權人談判 3.5億元到息利息寬限期周五屆滿

【10：05】佳兆業 （01638） 股價跌一成，破底低見1.3元。惠譽將佳兆業評級下調兩個檔次，從「B」下調至「CCC+」，並警告其為2022年底之前到期美元債券再融資的風險。

【10：01】滙豐 （00005） 股價跌逾1%，低見46.9元。

【10：00】大市最新轉跌10點。

【09：57】【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18% 股價跌近3%

【09：57】【配股潮】李寧折讓8%配股籌104億元 股價跌逾7%險守配股價

【09：47】澳優 （01717） 復牌升6%，高見9.61元。

【澳優停牌】伊利收購澳優三成股權 觸發全面收購要約、溢價13.7%收購

【09：47】電力股造好，潤電 （00836） 升近9%；中國電力 （02380） 升逾8%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【09：43】大市早段升幅擴大至近100點。

【09：34】阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 升逾2%；小米 （01810） 升近0.5%。

【美團3690】傳美團調整戰略定位「零售+科技」 成立零售特別小組、王興親自帶隊

【09：22】恒生指數開報25648點，升19點。恒生科技指數升0.7%。李寧 （02331） 跌逾6%；美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；創維 （00751） 再升逾4%。

【09：13】期指開報25600點，跌40點或近0.2%。

【09：12】恒指黑期跌約59點，報25556點。道指期貨升55點，報35546點。

【08：11】【HSBC滙豐】滙豐昨日回購264.8萬股 總值1.26億元

【08：02】【業績│啤酒股】百威亞太第三季按年多賺10% 收入跌2.2%

【07：45】【業績】百勝中國第三季淨利潤倒跌76% 派息0.12美元

【07：45】港股ADR收報25537點，跌91點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.32元，較港收市價低0.53元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報488.69元，較港收市價高1.69元或0.4%。

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【07：30】美股業績密集期，市場關注本周四和周五公布的經濟數據與通脹數字，加上油價及商品價格下滑，美股周三高位反覆回吐。資源和能源股領跌，道指收市跌266點，報35490點；納指升不足1點，報15235點；標指跌23點，報4551點。

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責任編輯︰梁浩碩