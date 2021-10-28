  • 26°C
香港時間 : 20211028日 (四) 10:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│啤酒股】百威亞太第三季按年多賺10%勝預期　股價升逾4%　

股市 09:40 2021/10/28

分享：

【業績│啤酒股】百威亞太第三季按年多賺10%　收入跌2.2%

百威亞太 （01876） 業績好過市場預期。百威亞太首九個月股權持有人應佔溢利8.51億美元，按年升69.9%；股權持有人應佔正常化溢利8.72億美元，升60.9%。單計第三季，股權持有人應佔溢利3.48億美元，升10.1%；股權持有人應佔正常化溢利3.52億美元，升10%。該股今早升逾4%，最新報19.8元，成交額1990萬元。

首九個月收入增加14.3%至53.59億美元，銷量增長8.2%，每百升收入增長5.6%。百威亞太指，第三季度由於中國若干地區COVID爆發，各地的餐館及夜生活場所關閉，加上韓國實施COVID爆發以來最為嚴格的防疫措施，銷量下降6.1%，收入跌2.2%至18.82億美元。

中國方面，首九個月收入增長17.5%，因銷量增長9.5%及每百升收入增加7.3%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加29.3%。至於第三季度，整體行業受COVID管控限制的顯著影響。由於福建及廣東渠道關閉，銷量下降7.1%。儘管如此，已具備的品牌組合實力超過區域性及渠道的負面影響，使每百升收入增加3.7%。第三季收入按年跌3.7%，總收入仍高於2019年同期水準。

【業績│啤酒股】百威亞太中期多賺1.7倍不派息　對未來增長持續樂觀（第二版）

責任編輯︰梁浩碩

業績公布 港股 百威亞太（01876）

上一篇文章

【業績│內險股】平保首三季新業務價值倒退18%　股價跌近3%

下一篇文章

【配股潮】李寧折讓8%配股籌104億元　股價跌逾7%險守配股價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【異動股】創維股價狂飆近6成　首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣
【異動股】創維股價狂飆近6成　首三季光伏業務收入增273倍至21.8億人幣
【美股收市】油價挫逾2% 道指跌266點 納指仍穩
【美股收市】油價挫逾2% 道指跌266點 納指仍穩
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【恒大3333】許家印據報被要求用個人身家還恒大債務　恒大系逆市造好、恒大汽車半日升3%
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊美團ADR回穩　夜期跌5點　北水走資22億（不斷更新）
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
京東9618、阿里巴巴9988齊跌　是吸納時機？
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌227點　騰訊阿里美團低港近3%　滙豐ADR續揚（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股突急挫　夜期跌227點　騰訊阿里美團低港近3%　滙豐ADR續揚（不斷更新）