▲ 【業績│啤酒股】百威亞太第三季按年多賺10% 收入跌2.2%

百威亞太 （01876） 公布業績。百威亞太首九個月股權持有人應佔溢利8.51億美元，按年升69.9%；股權持有人應佔正常化溢利8.72億美元，升60.9%。單計第三季，股權持有人應佔溢利3.48億美元，升10.1%；股權持有人應佔正常化溢利3.52億美元，升10%。

首九個月收入增加14.3%至53.59億美元，銷量增長8.2%，每百升收入增長5.6%。百威亞太指，第三季度由於中國若干地區COVID爆發，各地的餐館及夜生活場所關閉，加上韓國實施COVID爆發以來最為嚴格的防疫措施，銷量下降6.1%，收入跌2.2%至18.82億美元。

中國方面，首九個月收入增長17.5%，因銷量增長9.5%及每百升收入增加7.3%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加29.3%。至於第三季度，整體行業受COVID管控限制的顯著影響。由於福建及廣東渠道關閉，銷量下降7.1%。儘管如此，已具備的品牌組合實力超過區域性及渠道的負面影響，使每百升收入增加3.7%。第三季收入按年跌3.7%，總收入仍高於2019年同期水準。

【業績│啤酒股】百威亞太中期多賺1.7倍不派息 對未來增長持續樂觀（第二版）

責任編輯︰梁浩碩