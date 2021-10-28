▲ 【業績】百勝中國第三季淨利潤倒跌76% 派息0.12美元

百勝中國 （09987） 公布季績。百勝由或第三季淨利潤1.04億美元，按年退倒76%，主因經營利潤減少，及對美團按市值計價的股權投資的虧損。經調整淨利潤為9600萬美元，按年跌63%。每股盈利0.24美元，派息0.12美元。

期內，總收入25.5億美元，按年增加9%。系統銷售額較去年同期增加 1%，同店銷售額按年跌7%，餐廳利潤率為12.2%，相對去年同期為18.6%，主要受同店銷售下降影響。經營利潤為1.78億美元，較去年同期下降68%。

本季度共開設524家新店。截至9月30日，門店總數達到11415家，較去年同期增加1265家。

百勝中國指，因近期12省出現區域性疫情暴發，以及全國疫情防控措施的從嚴從緊落實，公司持續預計同店銷售額恢復仍需要時日。由於整體堂食量及交通樞紐的客流量受到顯著影響，雖然同店銷售額正在逐漸恢復，但仍低於去年及2019年疫情前水平。

百勝中國首席財務官楊家威表示，近期的宏觀環境依然充滿挑戰，新冠疫情（尤其是德爾塔變異毒株導致的疫情暴發）會繼續影響消費行為，並影響同店銷售額復甦。四季度的銷售額與利潤率通常是最低的，銷售與運營端的小幅變化都會影響利潤水平。四季度預計餐廳利潤率會遭遇幾個方面的壓力：同店銷售下降，原材料價格上升以及工資上漲。

百勝中國︰有潛力實現高單位數至雙位數經營利潤增長 股價靠穩升0.2%

百勝中國︰季度經調整經營利潤或跌50%至60% 8月同店銷售跌十幾個百分點、股價跌近4%

責任編輯︰梁浩碩