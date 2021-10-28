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【ET財經早點1分鐘】美GDP今晚揭盅 道指先跌266點

股市 07:00 2021/10/28

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市場觀望今晚美國經濟增長數據，預期按季增長2.8%。

投資界普遍對前景並不算樂觀，拖累美股高開低收。道指跌266點，失35500關； 納指即市蒸發近1%升幅，收市變動不大。

恒指夜期跌5點 美團、騰訊ADR較港微升

港股今日期指結算，夜期及ADR市況回穩。

恒指夜期跌5點，美團 （03790） 及騰訊 （00700） ADR較港收市價微升。

百富環球事件 FBI指搜查3設施

百富環球股價暴跌43%後停牌，以待發出一份關於內幕消息的公告。

FBI回覆本報電郵查詢指出，執行法院授權的搜查，共搜查3個設施。

而百富環球回覆時指，現時不能評論事件，正了解情況，如有進一步資料，將盡快向外界解釋。

字節跳動退出李子柒經紀公司「微念」

據內地傳媒報道「中國第一網紅」李子柒與經紀公司微念陷入意見分歧。

近月起未有在抖音、嗶哩嗶哩或YouTube發布新片。

抖音母企字節跳動考慮到微念與李子柒出現糾紛，已於10月中，即投資不足4個月啟動退出微念的程序。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》市場專家為你分析形勢，做好開市準備*

欄名 : ET財經早點1分鐘

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