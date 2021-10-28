NRF料美國旺季零售銷售額　有望最多增長10.5%

▲ 全美零售聯合會（NRF）料美國旺季零售銷售額，有望最多增長10.5%。（法新社資料圖片）

全美零售聯合會（NRF）周三表示，2021年美國假日季銷售額有望較去年增長10%以上。目前主要消費品製造商和零售商正努力應對供應鏈中斷問題，以防止商品短缺。

NRF預計，11月和12月的銷售額將較去年增長8.5%至10.5%，達到8,434億至8,590億美元，再創歷史新高。這些數據不包括汽車經銷商、加油站和餐館。

NRF的預測是假日購物季前最受關注的基準之一。NRF和研究公司Prosper Insights&Analytics上周一項調查顯示，一些購物者擔心疫情帶來的供應問題，他們將難以買到心儀的電子產品、衣服和玩具。

NRF首席經濟師克萊因漢斯(Jack Kleinhenz)指出，企業提高僱員薪酬，帶動工資增長，加上家庭儲蓄上升，都是推動零售銷售額增長的主要動力。

包括玩具制造商孩之寶和美泰的數家公司表示，人們仍能在假日期間買到他們想要的商品，盡管供應鏈緊縮導致運費飈升，大量產品滯留在運輸途中。

數家零售商早在9月就開始假日季促銷活動，並警告顧客他們喜愛的商品可能會售罄，或送貨時間可能比平時更長。

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責任編輯：李勝君