歐洲汽車行業協會呼籲 加強芯片業自主發展

▲ 歐洲汽車行業協會呼籲，當地汽車製造商加強芯片業自主發展，減少對外依賴。（法新社資料圖片）

據英國《金融時報》報道，歐洲汽車行業協會呼籲加強芯片業自主發展，減少對外依賴。與此同時，許多歐洲車企加大研發制造芯片力度。

歐洲汽車制造協會（ACEA）主席兼寶馬首席執行官齊普策在寫給歐盟委員會的信中表示，需要一項「歐洲步調一致的倡議」，以在該地區建立芯片工廠，與亞洲制造基地競爭。

齊普策警告稱，當地汽車製造商必須減少對亞洲芯片的依賴，否則整個地區工廠停產的危機將再度上演。

由於缺乏足夠的芯片，歐洲地區上個月的汽車銷量下降23%，至1995年以來的最低水平。

盡管英特爾、台積電等均計劃在歐洲設廠，但一座晶圓廠要投入運營往往需要數年時間，且目前全球大部分芯片生產已經轉移至亞洲等低成本勞動力地區，歐洲地區依然面臨供應中斷風險。

ACEA 總幹事胡特瑪認為，製造商們會願意以更高一點的價格，來換取足夠的芯片供應。

按照目前的行業發展趨勢，芯片和汽車制造商的關係將變得更加緊密。隨着汽車愈來愈像滾動的電腦，半導體可能會成為一個戰略性戰場。

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責任編輯：李勝君